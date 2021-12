Via allerlei algoritmes probeert Netflix je precies datgene voor te schotelen dat jij graag wilt zien, maar soms wil je toch iets meer controle uitoefenen. Met deze tip los je een van de irritantste Netflix-problemen op.

We hebben het over de titels die je allang hebt gezien, maar toch steeds weer opduiken in je aanbevelingen. Of je hebt een of twee afleveringen van een serie gezien en geconcludeerd dat het niks voor jou is, waarna Netflix hem deze alsnog telkens voor blijft schotelen.

Het kan behoorlijk vervelend zijn om steeds te worden geconfronteerd met series of films waar je ooit aan begonnen bent, zeker als die de plek innemen van dingen die je misschien wel graag nog wilt zien.

Individuele titel verwijderen

Een individuele titel uit de rij 'Verder kijken' verwijderen, is vrij simpel. Op je tv selecteer je de titel vanuit de categorie en kies je in het menu voor 'Verwijderen uit verder kijken', al werkt dat mogelijk niet op elke tv-applicatie.

Op mobiele apparaten gaat dat via het menu met de drie stipjes onder een titel, waar je 'Verwijderen uit rij' kunt kiezen. Via je desktop moet je je cursor boven de titel van de film of serie houden en op het kruisje klikken.

Je hele kijkgeschiedenis wissen

Maar als je dit artikel leest, dan is je ergernis waarschijnlijk al boven één enkele titel uitgestegen en ben je toe aan wat rigoureuzere maatregelen. Gelukkig biedt Netflix ook de optie om je hele kijkgeschiedenis in te zien en te wissen, al is die wel wat verstopt.

De beste manier om deze optie te vinden, is via de desktop. Log via de browser in op Netflix en ga via je profiel rechtsboven naar 'Account'. Scrol door naar 'Profiel en ouderlijk toezicht' en klik bij 'Kijkactiviteit' op 'Weergave'.

Je krijgt nu een lijst te zien met alles wat je op Netflix hebt gekeken. Met het doorgekruiste rondje naast elke titel kun je die film of serie verwijderen uit je kijkgeschiedenis. Netflix vergeet dan dus dat je die ooit hebt gekeken, en laat deze ook niet meer in de rij 'Verder kijken' zien.

Films of series blokkeren

Wat nu als je een film of serie ooit eens ergens anders hebt gezien? Misschien word je er moe van dat Netflix je iets blijft aanraden dat je allang op tv of in de bioscoop hebt gekeken, of waarvan je zeker weet dat je het nooit wilt zien. Ook daar is een oplossing voor.

Je kunt de instellingen voor ouderlijk toezicht gebruiken om individuele titels op jouw Netflix-account te blokkeren. Handig als je niet wilt dat je kinderen iets kijken, maar ook uitstekend om van aanbevelingen af te komen.

In je browser ga je wederom naar 'Profiel en ouderlijk toezicht', maar dit keer naar 'Kijkbeperkingen'. Daar typ je de naam van de film of serie in en klik je op de juiste titel zodra hij tevoorschijn komt. Zo wordt die titel toegevoegd aan je lijst titelbeperkingen en word je er niet meer mee lastiggevallen.