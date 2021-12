Een sonde van ruimtevaartorganisatie NASA heeft voor het eerst de zon 'aangeraakt'. Dat houdt in dat het onbemande vaartuig is doorgedrongen tot de atmosfeer van de zon, ook wel de corona genoemd.

De Parker Solar Probe is in 2018 gelanceerd. Het hoofddoel van de sonde is om informatie in te winnen over de zogeheten zonnewind, de grote hoeveelheid geladen deeltjes die de ruimte in worden gezonden door de zon. Deze informatie wordt uit de zonneatmosfeer gehaald. Meer kennis over de zonnewind is belangrijk, omdat het verschijnsel invloed heeft op aarde en ruimteweer.

De ruimtesonde maakte eerder al verschillende vluchten, maar nooit eerder kwam het vaartuig zo dicht bij de zon. Tijdens de test vloog Parker meerdere keren de atmosfeer binnen, tot 14 miljoen kilometer afstand van de kern van de zon.

De eerste keer dat de ruimtesonde de atmosfeer binnendrong, was al in april. Het duurde lang voordat de data de aarde hadden bereikt en de informatie geanalyseerd kon worden. Daarna is Parker nog zeker twee keer de zogenoemde corona (buitengrens) binnengedrongen. Wetenschappers concluderen uit de data dat het rondom de zon veel stoffiger is dan verwacht.

Parker maakt in januari opnieuw een vlucht. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de ruimtesonde op 6 miljoen kilometer afstand langs de zon vliegt.