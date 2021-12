De Noorse privacywaakhond heeft Grindr, een populaire datingapp binnen de lhbtiq+-gemeenschap, een boete van 65 miljoen Noorse kroon (ruim 6,3 miljoen euro) opgelegd. Volgens de toezichthouder heeft het bedrijf illegaal gebruikersgegevens verstrekt aan reclamebureaus.

De Noorse gegevensbeschermingsautoriteit Datatilsynet wilde Grindr in eerste instantie een boete van 100 miljoen Noorse kroon geven. Dit bedrag is verlaagd na nieuwe informatie over de financiën van het bedrijf en de veranderingen die de datingapp heeft aangebracht om de gebreken te verhelpen.

Het in de Verenigde Staten gevestigde Grindr is het oneens met de boete. Het bedrijf heeft de komende drie weken de tijd om te besluiten of het in beroep wil gaan tegen het besluit.

De Noorse consumentenbond Forbrukerradet concludeerde vorig jaar in een onderzoek dat tien populaire apps, waaronder Grindr en Tinder, de Europese privacywet zouden overtreden door privégegevens te verhandelen.

Gegevens die zouden worden verhandeld, zijn onder andere de leeftijd, het geslacht, de locatie, het IP-adres en de interesses van de gebruikers. Bij Grindr en Tinder wordt volgens de bond ook je seksuele voorkeur doorgestuurd.

Volgens de consumentenbond vermelden de apps de datadeling wel in hun privacyvoorwaarden, maar is dat niet toegestaan. Er wordt namelijk niet nadrukkelijk om toestemming gevraagd en het is ook niet mogelijk om het verhandelen van je gegevens uit te schakelen.