Het Openbaar Ministerie (OM) heeft last van technische problemen, waardoor ruim duizend werknemers hun werk niet goed kunnen doen. Dat blijkt uit een e-mail van het OM aan personeelsleden die NRC heeft gezien.

In de praktijk betekent het dat ongeveer een op de vier werknemers van het OM "niet op een normale manier hun werk kunnen doen". In de mail van ICT-hoofd Eric van der Made staat dat een dataschijf binnen de werkomgeving van het OM is beschadigd. Daarop staan onder meer bestanden, persoonlijke instellingen en inloggegevens.

Volgens de leiding van het OM heeft het de hoogste prioriteit om verbeteringen aan te brengen aan de stabiliteit van het systeem. Maar Van der Made schrijft in de mail dat er niet zomaar herstelwerkzaamheden uitgevoerd kunnen worden, omdat hij bang is dat er data "onherstelbaar beschadigt".

Een woordvoerder van het OM zegt tegen NRC dat het netwerk van de organisatie steeds meer belast raakt, omdat veel werknemers digitaal zijn gaan werken. Daar ondervinden ook officieren van justitie last van, zeggen enkele van hen tegen de krant.

Zij kunnen tijdens zittingen niet altijd bij strafdossiers, die steeds vaker alleen digitaal beschikbaar zijn. Dat komt door het Geïntegreerd Processysteem Strafrecht (GPS) dat regelmatig uitvalt. Het OM zegt aan verbeteringen te werken om het systeem sneller en stabieler te maken. Ook werkt de organisatie aan een volledig nieuw IT-systeem, dat alle huidige systemen moet vervangen.