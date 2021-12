Surveillancesoftware Proctorio bevatte een kwetsbaarheid waarmee kwaadwillenden vrij gemakkelijk studenten konden hacken, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.

Proctorio wordt veel door universiteiten en hogescholen gebruikt om te zorgen dat studenten niet afkijken bij tentamens. Hiervoor wordt de microfoon en webcam van de student gebruikt.

Ethisch hackers van het bedrijf Computest onderzochten de software en vonden een ernstig lek. Daarmee konden kwaadwillenden in theorie Proctorio-accounts overnemen. Zo zouden ze onder meer toegang kunnen krijgen tot de webcam van de gebruiker en stiekem opnames kunnen maken.

Ook konden criminelen de software misbruiken om toegang te krijgen tot andere online accounts van gebruikers, zoals e-mail of betaaldiensten. Het lek werd op 18 juni bij Proctorio gemeld. Een week later was de kwetsbaarheid verholpen.

Proctorio is een van de populairste programma's onder universiteiten om mee te kijken tijdens online tentamens. RTL Nieuws zegt dat daarom vele tienduizenden Nederlandse studenten maandenlang het risico liepen om gehackt te worden. Of dat is gebeurd, is niet door Proctorio bekendgemaakt.

Overigens is het gebruik van dit soort software al langer omstreden. De Centrale Studentenraad spande dit jaar bijvoorbeeld een kort geding aan tegen de Universiteit van Amsterdam (UvA) vanwege het gebruik van Proctorio. De studenten vonden dat de software inbreuk maakte op hun privacy. Daarom zouden studenten het recht moeten hebben om het gebruik van de software te weigeren en de mogelijkheid krijgen om het tentamen op een andere manier te maken. Een rechter oordeelde echter dat de UvA de software mocht blijven gebruiken.

Ook doet de Autoriteit Persoonsgegevens sinds vorig jaar onderzoek naar dit soort software en privacybezwaren die deze programma's met zich meebrengen. Dat onderzoek is nog niet afgerond.