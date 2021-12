De Fraudehelpdesk heeft dit jaar in aanloop naar Black Friday en Sinterklaas minder meldingen ontvangen van fraude bij webwinkels dan vorig jaar, meldt de organisatie desgevraagd aan NU.nl. De schade liep wel op: van bijna 91.000 euro in 2020 naar 135.500 euro dit jaar.

De Fraudehelpdesk ziet dit jaar steeds vaker dat het aantal meldingen en/of slachtoffers van online fraude lager ligt dan vorig jaar, maar dat het schadebedrag hoger is. "Waarom dat zo is, is nog niet duidelijk", zegt woordvoerder Tanya Wijngaarde.

Er kwamen dit jaar 512 meldingen van fraude bij webwinkels binnen van 1 november tot en met 5 december, de periode voorafgaand aan Black Friday en Sinterklaas. Dat waren vorig jaar 661 meldingen.

Van de meldingen bleken 411 mensen daadwerkelijk slachtoffer te zijn geworden van oplichting. In 2020 waren er nog 533 mensen slachtoffer geworden. Maar de schadebedragen lagen dus wel lager.

De Fraudehelpdesk kreeg van begin november tot 5 december via het callcenter 749 meldingen binnen van phishing, waarbij criminelen met nepmailtjes of sms'jes naar persoonlijke data hengelen, zoals inlog- en bankgegevens.

Er werden 15 mensen daadwerkelijk slachtoffer en het totale schadebedrag kwam neer op 100.573 euro. Dat is veel meer dan in 2020, toen er 31 slachtoffers waren die samen 18.876 euro kwijt waren.

Overigens zijn de phishingcijfers niet helemaal compleet. "Dit wordt voor een groot deel ook via een online formulier gemeld", zegt Wijngaarde. "Maar dat is iets minder zuiver, omdat mensen zelf vakjes aanvinken en geen financiële schade kunnen melden."