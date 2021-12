Het coronatoegangsbewijs wordt in de helft van de gevallen niet goed gecontroleerd. Vooral in de horeca en bij sportwedstrijden kunnen mensen vaak binnenkomen zonder de vereiste identiteitscontrole. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Twente dat binnenkort openbaar wordt.

"We zien dat controleurs de identiteit niet altijd goed vaststellen, maar bijvoorbeeld alleen vragen wat de geboortedag of -maand is", zegt onderzoeker Joris van Hoof van de Universiteit Twente in gesprek met NU.nl.

Je krijgt een geldige coronapas als je... ... volledig gevaccineerd bent. De pas is twee weken na de tweede AstraZeneca-, Pfizer- of Moderna-prik geldig. Of vier weken na één dosis van het Janssen-vaccin.

... corona hebt doorgemaakt en hersteld bent. Je kunt elf dagen na de besmetting een herstelbewijs krijgen. Deze coronapas is een jaar geldig.

... recent negatief getest bent (je hebt geen corona). Het toegangsbewijs is dan 24 uur geldig.

Het coronatoegangsbewijs is verplicht in onder meer de horeca, bij bioscopen, theaters en evenementen. Wanneer de controle op een juiste manier wordt uitgevoerd, weten bezoekers redelijk zeker dat ook andere gasten het virus niet kunnen verspreiden, ook al is die kans nooit nul.

Maar de identiteitscontrole laat vaak te wensen over, blijkt uit het onderzoek van de Universiteit Twente. Daarvoor werden in augustus en oktober op 78 locaties bijna duizend controles uitgevoerd door mysteryguests.

Hoewel bijna altijd om de QR-code werd gevraagd, werd de identiteit van de persoon in de helft van de gevallen niet goed gecontroleerd, terwijl dat belangrijk is om misbruik te bestrijden. Correcte identiteitscontrole kan voorkomen dat fraudeurs met valse QR-codes alsnog binnenkomen.

Controle gaat bij restaurants en cafés het minst vaak goed

Bij discotheken en in de cultuursector ging de controle het vaakst goed, terwijl onder meer restaurants en cafés het minst vaak om een identiteitsbewijs vroegen.

Onderzoeker Van Hoof vindt dat de overheid goed in de gaten moet houden of controle op het toegangsbewijs verslechtert. "Ik snap de ondernemers die omzet willen draaien ook wel", zegt hij. "Maar het zou goed zijn als controleurs de identiteit van een bezoeker vaker vaststellen."

De invoering van de verplichte coronapas in verschillende sectoren is bedoeld om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dankzij het toegangsbewijs kunnen locaties openblijven die anders mogelijk hadden moeten sluiten.