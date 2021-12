LG heeft dinsdag een nieuwe Objet-televisie aangekondigd waarvan het bijgeleverde paneel als hoes kan worden gebruikt. Daardoor hoef je niet tegen het scherm aan te kijken als de tv uitstaat.

De Objet-tv heeft een scherm van 65 inch. De hoes kan met een druk op de afstandsbediening worden verschoven. Zo kun je ervoor kiezen om meer of minder van het scherm te tonen. De hoes voor het paneel wordt uitgebracht in drie verschillende kleuren: beige, rood en groen.

Het scherm staat op een soort ezel. Wanneer je tv wil kijken, schuift het paneel naar beneden. Het is ook mogelijk om het scherm deels te laten zien en daarop een klok of afbeelding te tonen. Het apparaat kan zowel worden opgehangen als tegen de muur aanleunen.

LG lijkt met dit model de concurrentie aan te gaan met The Frame van Samsung. Dat is een televisie die automatisch een foto of schilderij naar keuze toont als je het apparaat uitzet. Wanneer de televisie van LG wordt uitgebracht en hoeveel deze gaat kosten, is nog niet bekend.