Apple heeft maandag een Android-app uitgebracht waarmee gebruikers AirTags of andere soortgelijke trackers in hun buurt kunnen scannen als zij vermoeden dat ze daardoor worden gevolgd.

AirTags zijn bluetoothtrackers waarmee verloren spullen terug te vinden zijn via een gekoppelde iPhone. Als de eigenaar bijvoorbeeld zijn sleutels verliest, kunnen andere iPhones in de buurt contact maken en de locatie doorsturen. Experts waren echter bang dat mensen hiermee ook gestalkt konden worden, door bijvoorbeeld een AirTag in een jas of tas te stoppen.

Met de Tracker Detect-app die Apple heeft uitgebracht in de Google Play Store, kunnen gebruikers scans uitvoeren om AirTags in hun buurt te vinden als ze vermoeden dat iemand ze gebruikt om hun locatie te volgen.

De app zoekt specifiek naar AirTags die van hun eigenaren gescheiden zijn. Als een tracker langer dan tien minuten met de gebruiker meebeweegt, kan de app deze lokaliseren door een geluid af te spelen. Vervolgens wordt uitgelegd hoe de batterij eruit moet worden gehaald.

"We leggen de lat op het gebied van privacy voor onze gebruikers en de industrie hoger. We hopen dat andere bedrijven zullen volgen", aldus een woordvoerder van Apple.