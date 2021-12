Een Nederlandse beheerder van een bunker met servers in Duitsland is veroordeeld tot vijf jaar en negen maanden cel, schrijft Tagesschau. Vanuit de zogenoemde 'cyberbunker' werden diensten aan criminelen geleverd, zoals de grote online drugsmarktplaats Wall Street Market, die inmiddels is gesloten.

Naast de Nederlander moeten ook zes anderen van de Duitse rechtbank enkele jaren de cel. De straffen voor hen variëren van twee jaar en vier maanden tot vier jaar en drie maanden. De achtste verdachte heeft een voorwaardelijke celstraf van een jaar gekregen.

De Duitse rechters oordeelden dat alle verdachten een criminele organisatie vormden. Zij worden gezien als de exploitanten van grote illegale marktplaatsen. Ook zou in 2016 een omvangrijke aanval op servers van de Duitse telecomprovider Deutsche Telekom zijn aangestuurd vanuit de bunker.

De cyberbunker stond in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts en werd vroeger door de NAVO gebruikt. In 2013 kreeg de Nederlander de bunker in zijn beheer, waarna de servers werden verhuurd.