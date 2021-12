'Verstappen vriendin' was zondag de populairste zoekterm rondom de autocoureur Max Verstappen, die wereldkampioen Formule 1 werd. Google laat aan NU.nl weten dat er vanuit Nederland nooit eerder zoveel naar Verstappen werd gegoogeld als op de dag van zijn overwinning.

"Veel mensen zagen de vriendin van Verstappen wel, maar wisten blijkbaar niet dat ze Kelly Piquet heet", laat Google weten. Het bedrijf kan geen absolute cijfers over het aantal zoekopdrachten delen, maar heeft wel de zoekinteresse naar Max Verstappen en de Formule 1 onderzocht.

Daaruit blijkt dat de meeste zoekopdrachten in Nederland zondag tussen 13.45 en 15.45 uur werden gedaan, toen de wedstrijd werd gereden. Een populaire zoekterm was 'DRS', een belangrijk systeem om de topsnelheid van een F1-wagen te verhogen en een tegenstander in te kunnen halen.

Kort na de race zag Google de snelste stijger in zoekvolume met de opdracht 'protest'. Mensen wilden weten of Mercedes, dat met coureur Lewis Hamilton tweede werd, met protesten het wereldkampioenschap van Verstappen zou kunnen afnemen. Die protesten werden overigens door de stewards afgewezen.

Mensen zochten na de race ook nog veel naar 'laatste ronde'. Volgens Google wilden velen nog eens bekijken hoe de laatste ronde verliep. Daarin haalde Verstappen zijn rivaal Hamilton in en pakte hij de wereldtitel.