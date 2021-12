De Poolse mededingingsautoriteit UOKiK gaat het privacybeleid van Apple onderzoeken. De instantie zegt maandag te willen kijken of dat beleid in strijd is met het Poolse mededingingsrecht en of het techbedrijf concurrenten benadeelt.

Sinds de komst van iOS 14.5 voor iPhones in april kunnen gebruikers zelf bepalen welke bedrijven hen mogen volgen om data te verzamelen. Dit kunnen ze aangeven in hun privacyinstellingen.

Daarnaast moeten bedrijven uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker hebben om data te verzamelen. De bedrijven gebruiken die data om een profiel van een persoon samen te stellen en een beeld te schetsen van de interesses. Die profielen zijn vaak bedoeld om gerichte advertenties voor te schotelen.

De Poolse toezichthouder zegt dat Apples beleid adverteerders beperkt in het verzamelen van gegevens, waardoor ze minder goed gepersonaliseerde advertenties kunnen opstellen.

"We willen onderzoeken of Apples acties erop gericht zijn om concurrenten op de gepersonaliseerde advertentiemarkt te beperken, met als doel hun eigen dienst beter te verkopen", aldus UOKiK-voorzitter Tomasz Chrostny. "We gaan onderzoeken of dit een geval is van machtsmisbruik." Apple heeft nog niet gereageerd op het aangekondigde onderzoek.

Het aangepaste privacybeleid is voor veel techbedrijven en adverteerders een doorn in het oog. In november bleek dat verschillende socialemediaplatforms, waaronder Facebook en Snapchat, miljarden dollars zijn misgelopen door Apples nieuwe privacyinstellingen.