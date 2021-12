Demissionair ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) hebben maandag beiden een Big Brother Awards gewonnen. Burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom reikt de prijzen jaarlijks uit aan "de grootste privacyschenders van Nederland".

De Jonge ontving de publieksprijs voor de invoering van het coronatoegangsbewijs. Die maatregel is volgens Bits of Freedom "onvoldoende gemotiveerd". De burgerrechtenorganisatie juicht het toe dat het demissionaire kabinet de invoering van het 2G-beleid, waarbij een negatieve coronatest niet meer volstaat om een QR-code te krijgen, voorlopig heeft uitgesteld.

Grapperhaus kreeg van de vakjury een oeuvreprijs "voor een hele rits aan misstappen" van zijn ministerie. "Het komt niet vaak voor dat we een Lifetime Achievement Award uitreiken, maar dit ministerie heeft het zo bont gemaakt dat wij en onze vakjury eigenlijk geen andere optie zagen", aldus Bits of Freedom-directeur Evelyn Austin.

"Zo maakt demissionair minister Grapperhaus van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) stiekem een nieuwe geheime dienst, overtreedt de politie onder zijn toezicht keer op keer de wet en lijkt onze minister voor Rechtsbescherming compleet spoorloos te zijn."

Grapperhaus heeft zijn award persoonlijk in ontvangst genomen, De Jonge was daarvoor te druk. De Felipe Rodriguez Award, die juist bestemd is voor iemand die zich heeft ingezet voor privacy, ging zondag al naar mensenrechtenadvocaat Nani Jansen Reventlow.