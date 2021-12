De Chinese webwinkel Alibaba heeft een vrouw ontslagen die eerder dit jaar een manager en een klant heeft beschuldigd van seksueel misbruik. Dat schrijft onder meer de BBC zondag. De ex-werkneemster zou "valse informatie hebben verspreid" en "grote sociale onrust hebben veroorzaakt".

De oud-medewerkster plaatste in augustus een bericht op het intranet van Alibaba, waarin ze over het misbruik door haar manager schrijft. De vrouw zegt tegen de Chinese staatskrant Dahe Daily dat ze naar aanleiding van haar bericht eind november is ontslagen.

De krant publiceerde de vermeende ontslagbrief van de vrouw. In de brief stond dat ze valse informatie had verspreid over de aanranding en dat Alibaba de zaak niet heeft behandeld. Verder stond er in de brief dat haar bericht "grote sociale onrust heeft veroorzaakt en een slechte invloed heeft op het bedrijf".

De ex-werkneemster zegt tegen Dahe Daily dat ze haar ontslag niet accepteert en dat ze naar de rechter stapt. De advocaat van de vrouw bevestigde haar ontslag aan The New York Times. Alibaba heeft nog niet gereageerd op vragen van de BBC over het ontslag van de vrouw.

Manager ontslagen, klant nog verdacht van aanranding

De ex-werkneemster schrijft in haar intranetbericht van augustus dat haar manager haar seksueel misbruikte tijdens een zakenreis in de Chinese stad Jinan. Ook zou een klant haar hebben betast, terwijl de manager toekeek. Na de zakenreis diende de vrouw een klacht in bij de personeelsafdeling van Alibaba. Die zou niets met haar melding hebben gedaan.

Uiteindelijk lekte het bericht, waarna het massaal werd gedeeld via Chinese sociale media. De manager is ontslagen. De medewerkers die het bericht hebben gelekt en degenen die de klacht hebben genegeerd, zijn geschorst.

De manager wordt niet vervolgd, maar de klant wordt nog steeds verdacht van aanranding.