Het Twitter-account van de Indiase premier Narendra Modi is korte tijd gehackt geweest, schrijft de BBC zondag. Onbekenden gebruikten zijn account om een bericht te versturen waarin stond dat India de bitcoin als wettig betaalmiddel heeft geaccepteerd.

In de tweet stond dat de Indiase overheid 500 bitcoins had gekocht, die verdeeld zouden worden onder de burgers. Het bericht, dat naar de ruim 73 miljoen volgers van Modi werd verzonden, is meteen verwijderd toen de hack geconstateerd werd. Volgens de Indiase regering heeft de hack maar kort geduurd.

Opmerkelijk is dat het al de tweede keer is dat het Twitter-account van de premier is gehackt. Vorig jaar werden burgers in een neptweet opgeroepen om te doneren aan een niet-bestaand coronahulpfonds.



De nieuwste hack komt op een moment dat India op het punt staat om de handel in cryptovaluta aan banden te leggen. Een wetsvoorstel met die strekking wordt waarschijnlijk deze maand nog aan het parlement voorgelegd.