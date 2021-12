Zeker zes mensen zijn vrijdag om het leven gekomen door een tornado die een magazijn van Amazon in de Amerikaanse staat Illinois verwoestte. Werknemers van Amazon eisen nu dat ze onder werktijd hun telefoon op zak mogen houden, meldt Bloomberg.

Amazon verbiedt magazijnmedewerkers tijdens het werk hun smartphone bij zich te dragen. Telefoons moeten in kluisjes worden bewaard. Ook moeten medewerkers door een metaaldetector voordat ze de werkruimte betreden.

De werknemers zeggen nu op de hoogte te willen blijven van eventuele extreme weersomstandigheden. Daarnaast kunnen medewerkers sneller met hulpdiensten communiceren als ze hun mobieltje bij zich hebben.

"Na deze ramp vertrouw ik er absoluut niet meer op dat Amazon op onze veiligheid let", aldus een medewerker van een Amazon-filiaal in Illinois. Hij dreigt ontslag te nemen als Amazon vasthoudt aan het smartphoneverbod.

Amazon weigert in te gaan op de bezorgdheid van de werknemers over zijn smartphonebeleid. Het bedrijf zegt dat de focus nu ligt op "het bijstaan van de dappere eerste hulpverleners ter plaatse en het ondersteunen van onze getroffen werknemers en partners in het rampgebied".