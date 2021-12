Door een storing is het zaterdag enkele uren niet mogelijk geweest om online een test- of vaccinatieafspraak te maken. Ook testuitslagen bekijken lukte niet, meldde koepelorganisatie GGD GHOR. Inmiddels is de storing voorbij.

Als gevolg van de storing, die rond 11.00 uur begon, kon niet ingelogd worden op coronatest.nl en coronavaccinatie-afspraak.nl.

De koepelorganisatie van de GGD's adviseerde mensen tijdelijk om telefonisch een afspraak te maken voor een coronatest. Een vaccinatieafspraak maken of een testuitslag bekijken was helemaal niet mogelijk. Sinds 15.30 uur kan dit weer.

De oorzaak van de problemen is nog niet bekend. Op 17 november was er ook al een storing. Daardoor konden mensen ook niet inloggen op de twee websites.