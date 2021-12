Door een storing is het momenteel niet mogelijk om online een test- of vaccinatieafspraak te maken. Ook testuitslagen bekijken lukt niet, meldt de GGD Ghor zaterdagmiddag.

Wegens de storing is het niet mogelijk om in te loggen op coronatest.nl en coronavaccinatie-afspraak.nl.

De koepelorganisatie van de GGD'en adviseert mensen om telefonisch een afspraak te maken voor een coronatest via 0800-1202. Het maken van een vaccinatieafspraak of het bekijken van een testuitslag kan alleen op een later moment.

De oorzaak van de storing, die rond 11.00 uur begon, is nog niet bekend. Ook is nog niet duidelijk hoe lang die gaat duren. Volgens een woordvoerder wordt met "man en macht gewerkt" om de site weer in de lucht te krijgen.