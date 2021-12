Sony heeft Valkyrie Entertainment overgenomen, meldde de Japanse fabrikant vrijdag. De Amerikaanse studio heeft onder meer meegewerkt aan games als God of War en League of Legends. Financiële details van de overname zijn niet bekendgemaakt.

Valkyrie Entertainment gaat deel uitmaken van de PlayStation Studios, waar ook ontwikkelaars als Insomniac (Marvel's Spider-Man) en Naughty Dog (The Last of Us) bij horen.

"Valkyrie Entertainment is een zeer flexibele en gerespecteerde studio, die werk van hoge kwaliteit heeft geproduceerd op een reeks platforms en een verscheidenheid van stijlen kent", zegt PlayStation Studios-hoofd Hermen Hulst.

Sony nam eerder dit jaar al Housemarque, Nixxes Software, Firesprite en Bluepoint Games over. In totaal zeventien studio's maken nu deel uit van PlayStation Studios.