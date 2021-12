Microsoft moet de ouders en zussen van een in juli overleden man toegang geven tot zijn Hotmail- en OneDrive-account. Dat heeft de rechtbank Amsterdam vrijdag bepaald.

De man overleed plotseling in juli. Zijn familieleden wisten dat hij in elk geval een account bij maildienst Hotmail had, maar konden niet inloggen aangezien ze het wachtwoord niet hebben. Ook tot andere Microsoft-accounts kregen ze geen toegang.

Hoewel de nabestaanden een kopie van zijn paspoort, een overlijdensakte en een verklaring van het erfrecht hebben opgestuurd, blokkeerde Microsoft de accounts. De familie stapte daarom naar de rechter.

Die gaf de erfgenamen gelijk. De rechter ging niet mee in het argument van Microsoft dat deze situatie in Nederland niet duidelijk in de wet is beschreven.

Privacywet niet van toepassing op overleden personen

Microsoft zei op grond van de Europese privacywet rekening te moeten houden met de belangen van mensen met wie de man heeft gemaild. Er kunnen privégegevens van deze personen in de mails staan.

Volgens de rechter is de privacywet niet van toepassing op overledenen. Ook kon Microsoft niet aantonen dat de man een overeenkomst met het bedrijf heeft gesloten om zijn accounts niet over te dragen aan zijn familie.

Wel zegt de rechter dat er zorgvuldig moet worden omgegaan met gegevens van anderen in de mailbox. "De derden zullen auteursrecht hebben op deze e-mails", oordeelt de rechtbank. "En hun persoonlijke belangen moeten wellicht worden beschermd vanuit het oogpunt van gegevensbescherming."

Erfgenamen hebben er belang bij om snel toegang te krijgen

De erfgenamen hebben volgens de rechter een zwaarwegend belang om snel toegang tot de accounts te krijgen om de nalatenschap af te wikkelen. Ook biedt het mogelijk meer inzicht in de omstandigheden waarin de man is overleden. Bovendien kunnen de nabestaanden via de mailbox vrienden en kennissen van de man informeren over zijn overlijden.

Microsoft krijgt twintig dagen de tijd om de wachtwoorden van de accounts te herstellen. Ook moet een van de familieleden de mogelijkheid krijgen om een nieuw wachtwoord in te stellen.