SpaceX heeft donderdag een telescoop van NASA gelanceerd die röntgenstralen van kosmische bronnen zoals zwarte gaten kan vastleggen. Dat moet wetenschappers meer inzicht bieden in het ontstaan van ruimteobjecten zoals zwarte gaten en supernova's.

"De telescoop moet ons informatie geven over sommige van de bizarste en spannendste objecten in de ruimte", zegt NASA-topman Thomas Zurbuchen. Dit soort objecten zenden röntgenstralen uit of absorberen die juist. NASA wil daar meer onderzoek naar doen om het heelal beter te begrijpen.

De IXPE-telescoop (wat staat voor Imaging X-ray Polarimetty Explorer) bestaat eigenlijk uit drie telescopen die samenwerken om beelden te vormen. Het apparaat zweeft na de lancering in een baan van zo'n 550 kilometer boven de aarde.

De telescoop verschilt van andere röntgentelescopen die eerder zijn gelanceerd. Zo gebruikt het apparaat van NASA een techniek waarmee de richting van de stralen kan worden geregistreerd. Dat was eerder niet mogelijk. De IXPE-missie van NASA kostte tot nu toe zo'n 188 miljoen dollar (166 miljoen euro). In 2017 werd ermee gestart.

Vanaf volgende maand moet de IXPE-telescoop gaan werken. Daarna zal deze minstens twee jaar actief zijn. NASA kan er vervolgens voor kiezen om de missie te verlengen. In dat geval kan de levensduur van het apparaat worden opgerekt tot twee decennia, zegt NASA-onderzoeker Martin Weisskopf.