De Japanse Nintendo-ontwerper Masayuki Uemura is afgelopen maandag op 78-jarige leeftijd overleden. Uemura was hoofdontwerper van de eerste twee Nintendo-consoles, die binnen de game-industrie als zeer belangrijke spelcomputers worden gezien.

Uemura stond in 1983 aan de wieg van spelcomputer NES (Nintendo Entertainment System). Op deze console verschenen klassieke games als Super Mario Bros., The Legend of Zelda en Duck Hunt. Van de NES zijn volgens cijfers van Nintendo krap 62 miljoen exemplaren verkocht en van de spellen zo'n 500 miljoen.

Ook de opvolger van de spelcomputer werd een succes. De console SNES (Super Nintendo Entertainment System) verscheen in 1990 in Japan en daarop waren games te spelen als Donkey Kong Country, Super Mario Kart, Super Mario World en The Legend of Zelda: A Link to the Past. Van de SNES werden 49 miljoen stuks verkocht. Het aantal verkochte spellen staat op 379 miljoen.

Uemura werkte tot 2004 bij Nintendo, daarna kreeg hij de leiding over het Ritsumeikan Center for Game Studies, waarvan hij ook de oprichter was. In een bericht op de website van de opleiding wordt Uemura geprezen om zijn "grote bijdrage" aan de game-industrie.