Een kunstwerk maken met een paar woorden en Fortnite met een Japanse kwinkslag. Dit zijn de apps van de week.

Dream by Wombo

Deze app laat je unieke kunstwerken maken, met behulp van kunstmatige intelligentie. Je hoeft zelf geen kwasten op te pakken, maar geeft de app een opdracht. Die kan klein zijn, zoals 'sunset at beach', maar ook langere zinnen zijn mogelijk om unieke resultaten te krijgen.

Als je een opdracht hebt gegeven, kies je een kunststijl zoals mystiek, donkere fantasy, steampunk of synthwave. Vervolgens wordt het kunstwerk gegenereerd. Het resultaat is te downloaden als je nieuwe smartphoneachtergrond.

Het is niet de eerste keer dat kunstmatige intelligentie wordt ingezet om kunst te maken, maar nog nooit was een tool zo toegankelijk en was het resultaat zo indrukwekkend.

Download Dream by Wombo voor Android of iOS (gratis).

FFVII The First Soldier

Een game als Fortnite, maar dan in de wereld van Final Fantasy? Het klinkt als het vreemdste idee ooit, maar blijkt toch bijzonder goed te werken.

Veel in deze game lijkt op Fortnite. Je komt uit de lucht vallen en landt in een wereld vol met wapens en voertuigen. De geweren raap je snel op, want het speelveld wordt steeds kleiner en al snel kom je andere spelers tegen. Door jezelf te verdedigen, moet je uiteindelijk als laatste speler overblijven.

Maar daar houdt het niet op, want dit is Final Fantasy. Dat betekent dat je magische spreuken naar je vijanden kunt gooien en op een 'chocobo' kunt rijden. Je kunt zelfs enorm grote monsters oproepen die aan jouw zijde vechten.

Door tegenstanders en willekeurige monsters te verslaan, ga je zelfs in level omhoog. Daardoor word je sterker en moeilijker om te verslaan. Deze toevoeging nodigt spelers uit om op ontdekking te gaan en niet ergens te schuilen. Dat maakt FFVII The First Soldier een bijzonder leuke en levendige game. Speciaal voor de feestdagen zijn er nu extra versieringen verkrijgbaar.

Download FFVII The First Soldier voor Android of iOS (gratis).

1 Bekijk de trailer van Final Fantasy VII The First Soldier

WhatsApp

WhatsApp voegt meer opties toe voor het automatisch verwijderen van je berichten. Het was al mogelijk om berichten automatisch na zeven dagen te laten wissen. Dit moest je echter per gesprek of groep aangeven. Het is nu mogelijk om dit standaard voor al je berichten in te stellen.

Daarnaast heb je meer opties voor hoelang je berichten beschikbaar mogen blijven. Naast voor 7 dagen kun je nu ook kiezen voor 24 uur of 90 dagen. In chats is voor je gesprekspartner zichtbaar dat je deze optie hebt ingeschakeld.

Ook is het vanaf nu mogelijk om spraakberichten eerst te controleren voordat je ze verstuurt. Dat doe je door de opname te vergrendelen en op de stopknop te tikken.

Deze nieuwe functies worden geleidelijk naar alle gebruikers uitgerold. Zie je de optie nu nog niet terug, dan moet je dus nog eventjes geduld hebben.

Download WhatsApp voor Android of iOS (gratis).