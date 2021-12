Instagram brengt volgend jaar de mogelijkheid tot het bekijken van foto's en video's in chronologische volgorde terug. Dat heeft Instagram-baas Adam Mosseri woensdag gezegd tijdens een hoorzitting voor een subcommissie van de Senaat, meldt The Verge.

Het platform stopte in 2016 met het chronologisch weergeven van posts op de tijdlijn. Het bedrijf besloot toen foto's en video's die relevant zijn voor de gebruiker voortaan als eerste te tonen.

De volgorde wordt nu gebaseerd op een algoritme dat rekening houdt met de relatie die de gebruiker heeft met de auteur, het moment dat de foto is geplaatst en de waarschijnlijkheid dat de gebruiker is geïnteresseerd in de inhoud.

De verandering kon destijds op veel kritiek rekenen. Veel gebruikers klaagden dat ze berichten van vrienden niet meer op tijd in hun tijdlijn zagen verschijnen.

Mosseri moest zich tijdens de hoorzitting verantwoorden over hoe Instagram omgaat met de veiligheid van jonge gebruikers. Uit een rapport van moederbedrijf Meta bleek onlangs dat het platform een negatieve invloed heeft op het zelfbeeld van tieners en vooral tienermeisjes.

Instagram kondigde dinsdag al aan een nieuwe functie aan zijn app toe te voegen die gebruikers eraan moet herinneren af en toe een digitale pauze te nemen.