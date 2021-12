Wil je je muzieksmaak uitbreiden, ben je op zoek naar nieuwe nummers voor je playlists, of weet je niet meer hoe dat ene nummer heet? Met deze zoektips kun je beter uit de voeten op Spotify.

De kast vol met cd's is bij veel mensen vervangen door digitale muziek en streamingabonnementen. Dat is heel handig, maar daardoor ben je misschien wat minder in platenwinkels te vinden waar je eindeloos door de bakken met cd's kunt neuzen, of de medewerker achter de kassa om tips kunt vragen.

Met de zoekoptie op Spotify kun je veel preciezer zoeken dan je misschien denkt. Het werkt namelijk ongeveer net als Google, met tags en andere trucjes die je kunt toepassen. Zo kun je veel beter inzoomen op genres of jaartallen waarnaar je op zoek bent.

Ten eerste werkt het zoekmachinetrucje met dubbele aanhalingstekens ook in Spotify. Door tekst tussen aanhalingstekens te zetten, vind je alleen die exacte woordcombinaties. "Let Go" tussen aanhalingstekens levert wel het nummer van Kensington op, maar niet meer Let It Go uit de Disney-film Frozen.

Tags

Er zijn ook een aantal tags beschikbaar om je zoekopdrachten verder te verfijnen. Zoek je bijvoorbeeld naar nieuwe muziek, maar krijg je steeds oudere nummers te zien? Met de tag 'year' beperk je je tot een bepaald jaar. Tik 'year:2021' voor je zoekopdracht in om alleen muziek van dit jaar te vinden. Een reeks jaren werkt trouwens ook: 'year:2016-2021' levert alleen muziek van de laatste vijf jaar op.

Met de tag 'genre' zoek je alleen muziek in - de naam zegt het al - bepaalde genres. Vul bijvoorbeeld 'genre:indie' voor je zoekopdracht in om indiemuziek te zoeken, of ga bijvoorbeeld voor rock of dance. Ook is er een tag 'label', waarmee je muziek van een bepaald platenlabel zoekt. Die tags kun je overigens ook stapelen. Zo leidt de zoekopdracht 'label:8ball year:2021 genre:pop' je vrijwel automatisch naar de muziek van Maan.

Spotify doet zelf met allerlei playlists trouwens ook zijn best om je aan nieuwe muziek te helpen. Door een bepaalde stemming in te voeren, vind je een afspeellijst die daarbij past. Als je bijvoorbeeld zoekt op 'Sad', kom je onder het kopje 'Genres en stemmingen' allerlei verdrietige nummers tegen.

Tekst

Heb je een nummer in je hoofd, maar weet je niet meer hoe het heet? In Spotify kun je ook de tekst van een liedje invoeren. Het systeem doet dan zijn best om het juiste nummer op te zoeken, en in veel gevallen lukt dat ook nog. Je hebt wel minimaal drie woorden uit de tekst nodig.

Na het invoeren van de tekst ga je naar het kopje 'Nummers'. Als een liedje op basis van de lyrics is gevonden, staat er de mededeling 'Overeenkomst voor songteksten' onder.

Meer tips om vergeten liedjes terug te vinden, lees je in een eerdere editie van Lifehack.