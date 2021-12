Nederlanders kunnen ook de komende tien jaar zonder extra kosten bellen, sms'en en internetten in andere EU-landen. Het Europees Parlement en de EU-lidstaten hebben een akkoord bereikt over een nieuwe roamingverordening, meldt de Europese Commissie donderdag.

In juli 2017 werden roamingkosten binnen de Europese Unie afgeschaft. Met roaming zoekt de telefoon automatisch een ander netwerk. Als het netwerk van de eigen provider niet beschikbaar is, wordt via de techniek roaming automatisch gezocht naar het netwerk van een andere aanbieder. Op die manier blijven alle diensten beschikbaar.

De huidige regels zouden in juli 2022 aflopen. De regels worden nu met tien jaar verlengd tot 2032.

Volgens de Commissie bevat de nieuwe verordening ook een aantal verbeterpunten. Zo zouden consumenten in de rest van de EU voortaan recht moeten hebben op dezelfde internetsnelheid en -kwaliteit als thuis, mits er gelijkwaardige netwerken beschikbaar zijn.

"Sinds 2017 genieten we van het einde van roamingkosten. Vandaag hebben we ervoor gezorgd dat we deze voordelen de komende tien jaar behouden en zonder extra kosten kunnen blijven bellen, sms'en en internetten wanneer we binnen de EU reizen. Tegelijkertijd verbeteren we met deze nieuwe regelgeving de kwaliteit van de roamingervaring", zegt EU-commissaris Margrethe Vestager.