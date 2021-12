Apple hoeft voorlopig niet toe te staan dat ontwikkelaars gebruikers wijzen op goedkopere abonnementen buiten de App Store om. De techgigant kreeg woensdag uitstel van de rechter uitstel zolang het hoger beroep dient.

Eerder had een lagere rechter nog bepaald dat het techbedrijf geen uitstel kreeg, maar daar legde Apple zich niet bij neer. De deadline voor het aanpassen van de regels was eigenlijk donderdag.

De eis om de regels van de App Store aan te passen kwam voort uit een rechtszaak van Epic Games tegen Apple. Het conflict begon in augustus vorig jaar, toen Apple de game Fortnite uit de App Store haalde.

Veel ontwikkelaars die apps aanbieden in de App Store, betalen per verkoop 30 procent aan Apple en houden 70 procent zelf. Omdat Epic dat percentage te hoog vond, besloot het een eigen betaalsysteem in Fortnite te gebruiken om de commissie te omzeilen.

Dat was tegen de regels van Apple, waarna de techgigant Fornite uit de App Store verwijderde. Epic beschuldigde Apple vervolgens van monopolistisch gedrag en sleepte het bedrijf voor de rechter.

De rechter ging niet mee in de beschuldiging over monopolistisch gedrag, maar vond de eis van Apple dat bedrijven geen reclame mogen maken voor het aanbieden van online aankopen buiten de App Store om niet kunnen.

Het hoger beroep van Apple kan mogelijk een jaar duren.