Rusland is woensdag begonnen met het blokkeren van het Tor-netwerk, waarmee gebruikers anoniem het internet kunnen bezoeken. Ook de website van The Tor Project, de organisatie achter de browser, is niet meer beschikbaar in het land.

Bij het Tor-netwerk wordt het internetverkeer over verschillende versleutelde 'schillen' verstuurd om anonimiteit van gebruikers te waarborgen. De browser zorgt er onder meer voor dat geplaatste cookies minder makkelijk aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Ook wordt de surfgeschiedenis na elk gebruik gewist.

De Russische toezichthouder Roskomnadzor zegt dat het Tor-netwerk "toegang tot illegale inhoud biedt". De waakhond besloot eerder deze maand al dat alle providers de toegang tot het netwerk moesten blokkeren.

Rusland kent het op één na grootste aantal dagelijkse gebruikers van het Tor-netwerk, namelijk zo'n 300.000. Dat is ongeveer 14 procent van het totale aantal Tor-gebruikers.

Rusland probeert sinds dit jaar meer grip te krijgen op grote techbedrijven. Eerder dit jaar werd Twitter al opzettelijk vertraagd, omdat de dienst niet aan de Russische regels voldeed. Het bedrijf verwijderde illegale content aanvankelijk niet, waarna de laadtijden van het sociale medium flink opliepen.