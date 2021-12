Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vijf jaar gevangenisstraf geëist tegen een 56-jarige Huizenaar die in Oostenrijk woont. Hij wordt ervan verdacht vergrendelde PGP Safe-telefoons aan criminelen te hebben geleverd.

PGP staat voor Pretty Good Privacy. De telefoons zijn aangepaste versies van Android- en BlackBerry-toestellen die met name criminelen gebruiken om versleuteld met elkaar te chatten. De verdachte verkocht de telefoons voor 1.200 euro per stuk en wist volgens het OM dat ze werden gebruikt voor het plegen van strafbare feiten.

De verdachte wordt onder meer witwassen, het overtreden van de Telecommunicatiewet en valsheid in geschrifte verweten. Politie en justitie kwamen de handel in versleutelde telefoons op het spoor nadat de PGP Safe-telefoons in tientallen andere opsporingsonderzoeken waren opgedoken.

PGP Safe werd in 2017 door de politie ontmanteld. In Nederland, Costa Rica, Duitsland en Oostenrijk vonden toen doorzoekingen plaats. In Nederland werden bij die actie de Huizenaar en zijn handlanger aangehouden. Ook werden dure auto's in beslag genomen, net als zo'n 2 miljoen euro aan contanten, een USB-stick met een namenlijst van klanten en twee miljoenenpanden in Amsterdam en Berkhout.

De strafzaak wordt op 20 januari 2022 behandeld. De rechtbank hoopt dan direct uitspraak te doen.