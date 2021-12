De Japanse miljardair Yusaku Maezawa is woensdag om 8.39 uur met succes gelanceerd vanaf ruimtebasis Bajkonoer in Kazachstan. Hij brengt als toerist een bezoek aan het ruimtestation ISS en keert over twaalf dagen terug naar de aarde. De reis van Maezawa dient ter voorbereiding op een trip rond de maan.

Maezawa trainde honderd dagen voor de reis. De Japanner is eigenaar van Zozotown, een van de grootste modewebshops in Japan. Zijn vermogen wordt geschat op 2 miljard dollar (1,8 miljard euro).

In 2018 kocht hij een reis rond de maan bij SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. Die vlucht moet in 2023 worden uitgevoerd en zal ongeveer een week duren. Maezawa mag op die vlucht acht mensen meenemen. De zakenman maakt er een kunstproject van en nodigt mensen van over de hele wereld uit om zich hiervoor aan te melden.

De vlucht naar het ISS wordt geleid door de ervaren Russische kosmonaut Aleksandr Misurkin. Verder is Yozo Hirano aanwezig, die vlogs van Maezawa filmt, produceert en op YouTube plaatst. Dat zal hij ook aan boord van het ISS doen.

Er worden vaker toeristische vluchten naar het ISS uitgevoerd. In oktober vertrokken een Russische regisseur en een actrice naar het ruimtestation om er een film op te nemen. Ook acteur Tom Cruise is dat van plan.