Misdaadjournalist Peter R. de Vries werd in 2021 veel gegoogeld, blijkt uit Googles jaarlijkse overzicht van trending zoekopdrachten. Ook naar het EK voetbal en de Stemwijzer werd dit jaar opvallend veel gezocht.

Dit overzicht gaat niet over de meest gezochte zoekwoorden, maar woorden die "opvallend veel meer gezocht zijn dan een jaar geleden". Het meest gegoogelde woord in Nederland was 'YouTube'.

Na de aanslag op De Vries werd Google veel gebruikt om uit te zoeken wat er was gebeurd, hoe het met de misdaadjournalist ging en wie hij was. Ook werd Google Zoeken gebruikt om meer over zijn familie te weten te komen, terwijl anderen zochten naar beelden van de aanslag.

Dit jaar werd ook veel gezocht naar de zoekterm EK 2021, het uitgestelde Europees kampioenschap voetbal van 2020 dat dit jaar alsnog plaatsvond. Formeel is de naam van het toernooi dan ook Euro 2020.

De derde plek van trending zoekopdrachten is voor de Stemwijzer, waarmee mensen een stemadvies krijgen op basis van onderwerpen die zij belangrijk vinden. De Stemwijzer werd veel geraadpleegd in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen, maar Google geeft geen specifieke cijfers over de zoekopdrachten. Op 16 maart, de dag voor de verkiezingen, zochten de meeste mensen naar de Stemwijzer.

Opvallend is dat Nelson Valkenburg op plek 9 in de lijst staat. Hij is de nieuwe commentaarstem van de Nederlandse Formule 1-uitzendingen, zo werd een week geleden bekend. Valkenburg vervangt Olav Mol, die sinds begin jaren negentig de vaste stem was van de Formule 1.

Top 10 trending zoekopdrachten via Google in 2021

Peter R. de Vries EK 2021 Stemwijzer Avondklok Testen voor Toegang Sneeuwradar Olympische Spelen iPhone 13 Nelson Valkenburg WhatsApp storing

Ook naar Squid Game en Bilal Wahib werd veel gezocht

Google heeft ook lijsten bekendgemaakt die aansluiten bij verschillende categorieën. In de zoekopdrachten rondom het coronavirus was 'Avondklok' de populairste zoekterm, gevolgd door 'Testen voor Toegang' en 'Coronatest'.

Op het gebied van technologie staat de iPhone 13 op de eerste plek. Op twee staat 'WhatsApp storing'. Daar werd mogelijk veel naar gezocht op 4 oktober, toen WhatsApp, Facebook en Instagram urenlang niet beschikbaar waren vanwege een wereldwijde storing. 'Microsoft Teams' staat op de derde plek in de categorie.

Squid Game was de populairste zoekterm voor series, gevolgd door Bridgerton en Deal or No Deal. Alec Baldwin, die recent iemand doodschoot op een filmset, was de populairste Google-term onder de acteurs. In de categorie muzikanten werd Bilal Wahib het meest gezocht. De zanger en presentator kwam in maart in opspraak, nadat hij op Instagram een minderjarige jongen had gevraagd zijn geslachtsdeel te tonen. Het Openbaar Ministerie (OM) onderzocht de zaak, maar besloot Wahib niet te vervolgen

Wie is en wat is?

Google maakte ook populaire vragen aan de zoekmachine bekend. Ook daarbij zijn een aantal coronagerelateerde zoekopdrachten aanwezig. Zo werd vaak gezocht naar 'Wat is 2G?' en naar 'Wat is een antigeentest?'. Ook werd veel gevraagd wat een flixie (een dixi met flitser, tegen hardrijders) is.

Mensen op Google vroegen zich voornamelijk af wie Eddie de Clown (een horrorclown tijdens Fright Night in pretpark Walibi) is. Ook dansleraar en Viruswaarheid-voorman Willem Engel werd veel gegoogeld.