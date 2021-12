Een storing bij verschillende diensten van Amazon is in de nacht van dinsdag op woensdag verholpen. Volgens Amazon Web Services is het onderliggende probleem dat de netwerkproblemen veroorzaakte verholpen en wordt er gewerkt aan een volledig herstel van alle diensten.

Door de storing werkten onder meer de videodeurbellen en camera's van Ring niet goed. Ook Amazon Prime Video en robotstofzuiger iRobot zouden niet naar behoren werken.

Streamingdiensten Netflix en Disney+ en beleggingsapps zoals Robinhood en Coinbase meldden eveneens problemen als gevolg van de storing.

Ook in Nederland hebben klanten van Amazon last gehad van de storing. Op Allestoringen.nl werden dinsdag al rond 16.30 uur problemen met Ring en andere diensten van het techbedrijf gemeld.