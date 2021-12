Stellantis en Foxconn hebben dinsdag een intentieverklaring ondertekend voor de ontwikkeling van chips voor de volgende generatie elektrische auto's van het concern. De computerchips moeten vanaf 2024 in de voertuigen verwerkt worden.

De nieuwe chips komen aan de basis te staan van de zogeheten STLA Brain-software die Stellantis in zijn nieuwe modellen wil gaan toepassingen. Deze softwarearchitectuur moet onder meer over-the-air-updates mogelijk maken.

Daarmee kunnen autobezitters in de nabije toekomst tegen betaling extra uitrusting aan hun voertuig toevoegen en navigeren. Daarvoor heeft Stellantis de zogeheten STLA SmartCockpit in ontwikkeling. Het concern verwacht dat dit rond 2030 in ongeveer 20 miljard euro extra aan omzet op jaarbasis zal resulteren.

Tenslotte moeten de chips ook de zelfrijdende functie van de auto's mogelijk maken. Onder het STLA AutoDrive wordt in samenwerking met BMW gewerkt aan autonoom rijden op niveau 3, waarbij de bestuurder alleen een oogje in het zeil dient te houden.

