Apple zou de afgelopen jaren voor naar schatting 275 miljard dollar (244 miljard euro) aan overeenkomsten met de Chinese autoriteiten hebben gesloten. Daarmee zouden hindernissen voor het bedrijf in het land weggenomen zijn. Apple-topman Tim Cook zou direct bij de lobbyactiviteiten betrokken zijn, meldt techwebsite The Information dinsdag.

De website baseert zich op interne Apple-documenten en interviews met betrokkenen. De overeenkomsten met de Chinese autoriteiten zouden betrekking hebben gehad op het bevorderen van economische en technische ontwikkeling in China en het opleiden van werknemers.

De deals zouden tot stand zijn gekomen dankzij de de persoonlijke betrokkenheid van Cook, die in 2016 een aantal bezoeken aan China bracht. Dat deed hij volgens The Information in een poging om verdere tegenwerking door de autoriteiten te voorkomen.

Apple kwam een aantal jaar geleden in China onder een vergrootglas te liggen, omdat het bedrijf niet genoeg zou bijdragen aan de economie van het land. Mede daardoor ging de verkoop van iPhones fors onderuit.

Apple heeft nog niet op de berichtgeving gereageerd. Ook vragen van persbureau Reuters over de kwestie zijn nog niet beantwoord.