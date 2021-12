Ongeveer 25.000 mensen hebben zich inmiddels aangesloten bij een collectieve schadeclaim tegen het ministerie van Volksgezondheid vanwege de diefstal van data uit GGD-computersystemen. Mensen kunnen zich daar sinds maandag voor aanmelden.

De schadeclaim is een initiatief van Stichting ICAM. De stichting wil een schadevergoeding van 1.500 euro voor mensen van wie zeker is dat hun gegevens zijn gestolen en een bedrag van 500 euro voor mensen van wie de gegevens in de GGD-systemen stonden "en dus gestolen konden worden".

Mensen die willen meedoen, kunnen zich gratis aanmelden op een speciale website. De kosten van het proces worden voorgeschoten door het bedrijf Liesker Procesfinanciering uit Breda. Als de schadeclaim wordt toegewezen, krijgt het bedrijf 20 procent van de vergoeding (met een maximum van vijf keer het voorgeschoten bedrag).

Medewerkers van GGD-callcenters haalden privégegevens van mensen die zich op het coronavirus lieten testen uit de systemen en verkochten die online op de zwarte markt. Voor deze gegevens wordt veel geld betaald, omdat cybercriminelen de informatie kunnen gebruiken om mensen op te lichten.

De claim is gericht tegen het ministerie, omdat het departement "verantwoordelijk is voor het ontwerp van de IT-systemen die de GGD's gebruiken", aldus de initiatiefnemers.