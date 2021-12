Een groep gevluchte Rohingya's heeft Facebooks moederbedrijf Meta aangeklaagd voor 150 miljard dollar (ruim 133 miljard euro). In de aanklacht staat dat Facebook niets deed tegen de haatberichten over deze groep en dat dit heeft bijgedragen aan het geweld tegen de moslimminderheid in Myanmar.

De massaclaim werd na acties in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk ingediend in Californië. De vluchtelingen vinden dat Facebook te weinig heeft gedaan om de haatberichten te weren. Ook heeft het bedrijf volgens hen te weinig geïnvesteerd in lokale moderatoren en factcheckers om dergelijke berichten te signaleren.

Ook werden specifieke berichten waarin geweld tegen Rohingya's werd aangemoedigd niet verwijderd. Hetzelfde geldt voor de Facebook-groepen en -accounts van gebruikers die zich daar schuldig aan maakten.

Facebook heeft eerder gezegd niet verantwoordelijk te zijn voor wat gebruikers op het netwerk plaatsen en verwijst daarbij naar de Amerikaanse internetwet Section 230. De aanklagers hopen de kwestie aan de Myanmarese wet te kunnen laten toetsen als Facebook dat argument probeert te herhalen.

Minderheid wordt al tijden onderdrukt

De Rohingya's hebben al tientallen jaren te lijden onder de repressie van de Myanmarese overheid en het leger. In 2017 trad het land hard op tegen de minderheid, nadat rebellen een legerbasis en enkele politiebureaus hadden aangevallen met messen en stokken. De rebellen wilden hiermee hun onvrede over de achtergestelde positie van de minderheid in het land uiten.

Als gevolg daarvan gebruikte het leger veel geweld en staken militairen dorpen in brand. Daarbij werden naar schatting ruim tienduizend Rohingya's gedood. Honderdduizenden Rohingya's sloegen vervolgens op de vlucht. Een groot deel van hen is ondergebracht in Bangladesh.

Facebook heeft twintig miljoen gebruikers in Myanmar. In 2018 zei het bedrijf niet genoeg te hebben gedaan om de haatberichten tegen de minderheid aan te pakken. In september van dit jaar heeft een Amerikaanse rechter Facebook opgedragen om (inmiddels verwijderde) accounts en haatberichten over Rohingya's met onderzoekers te delen. Zij willen de informatie gebruiken om Myanmar te vervolgen voor internationale misdaden tegen de minderheidsgroep.