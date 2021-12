Instagram brengt begin volgend jaar in Nederland een nieuwe functie uit die jonge gebruikers eraan herinnert om de app af en toe even te sluiten. De pauzefunctie is nu al beschikbaar in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Australië.

De functie, die Instagram 'Take A Break' noemt, werd in een blogbericht aangekondigd door Instagram-topman Adam Mosseri. Daarin werden meer functies gepresenteerd die de veiligheid van jongeren op Instagram moeten vergroten.

Met Take A Break stelt Instagram gebruikers die al een bepaalde tijd in de app actief zijn voor om een pauze te nemen. Ook adviseert de app om automatische herinneringen in te stellen voor pauzes.

De functie wordt waarschijnlijk niet vanzelf ingeschakeld. Instagram zegt gebruikers eerst meldingen te sturen waarin het uitlegt waarom het goed is om de optie te gebruiken. Wanneer de optie precies beschikbaar is in Nederland, is nog niet bekend.

Meer nieuwe functies voor tieners

Mosseri kondigde ook andere maatregelen met betrekking tot de veiligheid van jongeren aan. Zo kunnen mensen geen tieners meer taggen als ze elkaar niet volgen. Ook zal Instagram strenger modereren wat tieners wel en niet via hashtags en de zoekpagina wordt aangeraden en verwijst de app naar andere onderwerpen als tieners te lang bij één onderwerp blijven hangen. Details worden overigens niet vrijgegeven.

Mosseri staat woensdag tegenover de Amerikaanse Senaat om te vertellen hoe Instagram omgaat met de veiligheid van jongeren op zijn dienst.

Eerder dit jaar kreeg Instagram veel kritiek nadat klokkenluider Frances Haugen interne documenten van Facebook had gelekt. Daarin stond dat onderzoek van Instagram uitwees dat de app onder meer een slechte invloed had op het zelfbeeld van tieners, maar dat het bedrijf besloot om niet in te grijpen.