De app Google Pay is sinds dinsdag beschikbaar in Nederland. De betaaldienst was sinds eind vorig jaar al te gebruiken via eigen apps van verschillende banken, maar bestaat nu ook als losse app.

Google Pay is te gebruiken met een Android-telefoon, waarmee vervolgens contactloos afgerekend kan worden in winkels. Daarvoor moet een telefoon met Android 5 of nieuwere versie werken en de NFC-technologie ondersteunen.

Mensen kunnen hun betaalgegevens aan Google Pay toevoegen en een koppeling maken met een betaalpas.

Nog niet alle banken ondersteunen Google Pay: vooralsnog gaat het om ABN AMRO, Adyen, Bitpanda, bunq, Curve, iCard, Monese, N26, PayrNet, Revolut, Swan, Viva Wallet, Wise en ZEN.COM. Andere grote banken, zoals Rabobank en ING, bieden nog geen Google Pay-ondersteuning.

Naast voor afrekenen in winkels kan Google Pay ook worden gebruikt om online te betalen. Dat kan op webshops die een 'Betaal met G Pay'-knop hebben.