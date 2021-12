Ruim 2,2 miljoen YouTube-video's hebben in de eerste helft van dit jaar ten onrechte een auteursrechtenclaim gekregen. Dat blijkt uit het eerste transparantierapport van het bedrijf rondom auteursrechten, dat voortaan twee keer per jaar wordt uitgegeven.

De onterechte claims nemen minder dan 1 procent van alle claims in. Dat zijn er volgens YouTube in totaal 729 miljoen geweest tussen januari en juni van dit jaar.

De meeste auteursrechtenclaims kwamen van het Content ID-systeem, een geautomatiseerd systeem van YouTube dat video's afspeurt en het bijvoorbeeld herkent als muziek wordt gebruikt waar auteursrechten op rusten. Als gebruikers tegen het oordeel in beroep gingen omdat ze vonden dat het systeem onterecht had ingegrepen, kregen zij volgens het rapport in 60 procent van de gevallen gelijk.

Langer kritiek op aanpak van YouTube

Hoewel slechts een klein deel van alle claims als onterecht is aangemerkt, is er al jaren kritiek over hoe YouTube omgaat met auteursrechtenclaims. Auteursrechtenclaims kunnen, onterecht of niet, ervoor zorgen dat video's offline worden gehaald. Ook wordt geluid in video's soms uitgeschakeld of worden advertentie-inkomsten overgemaakt naar de rechthebbende in plaats van de videomaker.

YouTube-directeur Susan Wojcicki schreef in 2019 dat het bedrijf de kritiek van gebruikers ter harte nam. YouTube zou sindsdien aanpassingen proberen te maken om de balans tussen rechthebbenden en videomakers te verbeteren.

In het nieuwe rapport staat dat "geen systeem perfect is" en dat fouten blijven bestaan, zelfs met alle technologische verbeteringen die YouTube de afgelopen tijd heeft doorgevoerd om te zorgen dat handhavingsmechanismen niet worden misbruikt. Het bedrijf zegt dat mensen in dat soort gevallen altijd bezwaar kunnen maken.