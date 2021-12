Ruimtevaartorganisatie NASA heeft zes mannen en vier vrouwen geselecteerd voor een astronautentraining. Zij zijn uitgekozen uit twaalfduizend aanmeldingen die vorig jaar maart binnenkwamen. De tien worden klaargestoomd voor toekomstige ruimtemissies.

De astronauten zijn tussen de 32 en 45 jaar oud. Het is voor het eerst sinds 2017 dat er nieuwe astronauttrainees worden geïntroduceerd.

"Vandaag verwelkomen we tien nieuwe ontdekkingsreizigers, tien leden van de Artemis-generatie, de klas van 2021", zei NASA-topman Bill Nelson tijdens een bijeenkomst in de Amerikaanse stad Houston. De kandidaten zijn Nichole Ayers, Christopher Williams, Luke Delaney, Jessica Wittner, Anil Menon, Marcos Berríos, Jack Hathaway, Christina Birch, Deniz Burnham en Andre Douglas. De meesten van hen hebben een militaire achtergrond.

Met de zogeheten Artemis-missie wil NASA op zijn vroegst in 2025 opnieuw astronauten naar de maan brengen, onder wie de eerste vrouw. De missie heeft echter al een aantal keer vertraging opgelopen.

De tien kandidaten beginnen in januari eerst aan een trainingsperiode van twee jaar, voordat ze ook daadwerkelijk kunnen deelnemen aan missies.

Zware opleiding en kritische keuring

Om in aanmerking te komen voor een toekomst als NASA-astronaut, moet een kandidaat Amerikaans staatsburger zijn en een masterdiploma in een STEM-gerelateerd vakgebied van een erkende universiteit bezitten. STEM is een verzamelterm waarin academische vakken als exacte wetenschap, technologie, ontwerp en toegepaste wiskunde zijn ondergebracht.

Kandidaten moeten minstens drie jaar ervaring hebben in een STEM-gerelateerd vakgebied of minstens duizend uur een straalvliegtuig hebben bestuurd. Vervolgens moeten kandidaten een NASA-keuring doorstaan voordat ze in aanmerking komen voor een toekomst als astronaut.