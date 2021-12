Gebruikers van WhatsApp hebben voortaan meer te zeggen over hoelang bepaalde berichten bewaard blijven. De chatdienst maakt maandag in een blogpost bekend de mogelijkheden daarvoor uit te breiden.

WhatsApp heeft sinds vorig jaar een functie om berichten te versturen met een vervaldatum. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn als er gevoelige informatie wordt gedeeld, waarvan je niet wil dat het over lange tijd nog terug te vinden is.

In gesprekken waarin deze optie is ingeschakeld, verdwijnen de berichten standaard na een week. Gebruikers konden tot dusver zelf geen andere tijd instellen, maar daar komt nu verandering in. Zij kunnen voortaan kiezen uit verschillende termijnen: 24 uur, 7 dagen of 90 dagen.

Ook moesten gebruikers tot nu toe per chat aangeven of ze de berichten wilden laten verdwijnen. Er wordt nu een nieuwe functie geïntroduceerd waarmee zij dit automatisch voor alle chats kunnen instellen.

Als een gebruiker ervoor kiest om over te stappen op deze zogenoemde "standaard verdwijnende chatberichten", wordt er in de chats een bericht weergegeven om anderen te laten weten dat ze deze instelling hebben ingeschakeld.