Josef Aschbacher, de nieuwe directeur van de European Space Agency (ESA), waarschuwt Europese leiders dat hun gebrek aan gecoördineerde actie op het gebied van commerciële ruimtevaart ertoe leidt dat Elon Musk nu zo veel macht heeft, dat hij zelf de regels kan bepalen. Dat zegt Aschbacher in een interview met de Financial Times.

Europa is bereid om Musks Amerikaanse ruimtebedrijf SpaceX te helpen met het lanceren van Starlink, het ruimtenetwerk van satellieten dat internet naar de aarde kan zenden. Maar dat kan Europese bedrijven die ook commerciële ruimte-ambities hebben in de weg zitten, zegt Aschbacher.

Hij noemt Starlink nu al zo groot, dat het lastig is voor concurrenten of toezichthouders om bij te blijven. "Er is één persoon die de helft van alle actieve satellieten ter wereld bezit", aldus de ESA-directeur. "Dat is fascinerend. Hij bepaalt feitelijk de regels. De rest van de wereld reageert simpelweg niet snel genoeg."

Volgens Aschbacher wordt de ruimte in de baan rond de aarde steeds beperkter voor onder meer satellieten en beschikbare (internet)frequenties. "De regeringen in Europa zouden er een collectief belang bij moeten hebben om Europese aanbieders gelijke kansen te bieden om zo een eerlijk verdeelde markt in de ruimte te behouden."

Naast Starlink zijn ook andere bedrijven bezig met de aanleg van een satellietnetwerk om internet op aarde aan te bieden. Amazon wil duizenden satellieten lanceren voor zijn Project Kuiper. Ook het in Londen gevestigde OneWeb wil honderden satellieten de ruimte in brengen.