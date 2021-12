Apple heeft een rechter in Rusland gevraagd om een waarschuwing van de Russische concurrentiewaakhond (FAS) te herzien, schrijft RT. De toezichthouder gaf Apple een waarschuwing, omdat het bedrijf ontwikkelaars in de App Store zou moeten toestaan om naar betaalmethodes buiten de winkel te linken.

Betalingen bij aankopen in de App Store worden doorgaans via Apple gedaan. Daar zijn niet alle ontwikkelaars blij mee, omdat Apple 30 procent van de inkomsten inneemt. Dat doet Apple naar eigen zeggen onder meer om zijn winkel veilig te houden.

De FAS gaf Apple tot eind september de tijd om zijn beleid aan te passen, anders zou een boete dreigen. Apple gaf geen gehoor, maar er is voor zover bekend ook nog geen boete opgelegd. De toezichthouder kwam met de waarschuwing nadat ontwikkelaars hadden gemeld dat het voor klanten soms goedkoper was om een aankoop te doen via de site van de ontwikkelaar dan via Apples platform.

Apple is in verschillende landen betrokken bij rechtszaken over het doorverwijzen naar betaalmethodes buiten de App Store. Dat balletje kwam aan het rollen toen Fortnite-maker Epic Games vorig jaar besloot een eigen betaalsysteem in zijn app te bouwen. Vervolgens haalde Apple de app uit zijn winkel en spande Epic Games een rechtszaak aan.

Inmiddels heeft een rechter in de Verenigde Staten bepaald dat Apple moet toestaan dat ontwikkelaars links en knoppen aan apps kunnen toevoegen, waarmee gebruikers via een ander betaalsysteem kunnen afrekenen. Apple heeft tot 9 december de tijd om dat te regelen.