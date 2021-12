Gevoelige informatie van de politie en overheden is gelekt bij een cyberaanval op Abiom, een bedrijf dat onder meer communicatietechnologie levert aan de Nationale Politie, de Belastingdienst en Defensie. Dat meldt de Volkskrant, die de data heeft ingezien.

Ransomwaregroep LockBit heeft een deel van de informatie online gezet en eist losgeld van Abiom. Het bedrijf zou daar niet op zijn ingegaan. Volgens de Volkskrant zijn er interne documenten gelekt, waaronder "gevoelige en vertrouwelijke communicatie met overheden".

Abiom levert onder meer technologie voor het C2000-netwerk waar de politie, ambulance en brandweer, maar ook veiligheidsdiensten van gebruikmaken. In de gelekte documenten staan onder meer facturen van meer dan 1 miljoen euro aan de politie, persoonsgegevens van leidinggevenden en kopieën van paspoorten.

Experts zeggen tegen de Volkskrant dat dit lek past in een nieuwe ontwikkeling waarbij ransomwaregroepen niet alleen computersystemen versleutelen, maar ook data stelen en publiceren. Andere criminelen kunnen die data vervolgens weer gebruiken voor andere illegale activiteiten, zoals bedrijfsspionage of een volgende hack. Ook klanten van bedrijven lopen mogelijk gevaar, als hun data in het lek zitten.