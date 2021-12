Ruimtevaartbedrijf SpaceX gaat drie extra vluchten naar ruimtestation ISS uitvoeren voor NASA, meldt het ruimtevaartagentschap vrijdag. Doordat vliegtuigbedrijf Boeing vertraging heeft opgelopen met het testen van zijn onbemande Starliner-raket, neemt SpaceX drie vluchten voor zijn rekening.

De drie vluchten gaan op hun vroegst in 2023 plaatsvinden. Het is belangrijk dat deze vluchten op tijd worden uitgevoerd, omdat NASA wil dat haar experimenten in het laboratorium aan boord van het ruimtestation "onafgebroken kunnen doorgaan".

Volgens NASA kan SpaceX garanderen dat de vluchten zonder te veel vertraging plaatsvinden. Sinds november vorig jaar hebben NASA en SpaceX drie astronautencrews, die elk uit vier leden bestaan, naar het ISS gebracht.

Ondanks Boeings aanhoudende problemen met zijn Starliner-raket blijft NASA samenwerken met de vliegtuigbouwer. Boeing gaat zes vluchten van en naar het ISS uitvoeren voor het ruimtevaartagentschap, wanneer het bedrijf een succesvolle testvlucht met zijn raket heeft uitgevoerd.

De testvlucht van de Starliner is dit jaar meerdere keren uitgesteld. Afgelopen oktober bleek dat de raket te veel technische problemen had en daardoor niet gelanceerd kon worden. Een geplande lancering in augustus werd afgeblazen, omdat een paar kleppen bij de motoren aan boord niet goed stonden.

Een lancering die eind juli had moeten plaatsvinden, ging niet door vanwege problemen bij een Russisch vaartuig dat was aangekomen bij het ISS. De motoren van dat vaartuig gingen onverwacht aan, waardoor de positie van het hele ruimtestation veranderde. De vluchtleiding besloot de lancering van de Starliner uit te stellen om alle aandacht op het ISS te kunnen richten.

Inmiddels staat er een nieuwe testvlucht voor de Starliner gepland die in februari 2022 moet plaatsvinden.