Twitter heeft per ongeluk accounts van onder meer journalisten en wetenschappers die extremisme onderzoeken geschorst, zegt het platform vrijdag tegen The Washington Post. Dat kwam door valse meldingen van extreemrechtse activisten, die het nieuwe privébeeldbeleid van Twitter misbruikten.

Sinds dinsdag kan Twitter op verzoek beelden offline halen van mensen die geen toestemming hebben gegeven voor publicatie van die beelden. Het gaat hierbij zowel om de maker van het beeld als degene die geportretteerd is. De regel geldt niet voor media waarin publieke figuren te zien zijn, of als beelden gebruikt worden door nieuwssites.

Kort na de invoering van het nieuwe beleid begonnen een aantal extreemrechtse activisten hun volgers aan te sporen om accounts te rapporteren die worden gebruikt om neonazi's te identificeren en extremisten te monitoren. Hierdoor werden een onbekend aantal accounts geblokkeerd. De meldingen waren onterecht, omdat de activisten in kwestie publieke figuren zijn of in nieuwsbeelden zijn verschenen. Daar geldt het nieuwe beleid dus niet voor.

Twitter werd op de onterecht geblokkeerde accounts gewezen door berichtgeving van The Washington Post op donderdag. Het bedrijf zegt dat het de fouten inmiddels heeft gecorrigeerd. Twitter-woordvoerder Trenton Kennedy zegt in een verklaring aan de krant dat het bedrijf werd overspoeld met een "aanzienlijke hoeveelheid" valse meldingen en dat "de moderatieteams verschillende fouten hebben gemaakt" in de nasleep daarvan.

Kennedy gaf geen details over hoeveel meldingen er waren gedaan, maar zei dat er "een aantal foutieve schorsingen" hebben plaatsgevonden. Het is niet duidelijk of alle onterechte bans inmiddels zijn opgeheven.