De politie heeft afgelopen week vijf mensen aangehouden die met 3D-printers vuurwapenonderdelen hebben gemaakt. Het kan zijn dat er nog meer aanhoudingen volgen, schrijft de politie vrijdag.

De politie heeft dinsdagochtend instappen gedaan bij bedrijfspanden en woningen in twaalf plaatsen: Rotterdam, Den Haag, Dordrecht, Papendrecht, Bergen op Zoom, Halsteren en Yerseke. De locaties zijn in beeld gekomen tijdens een lopend politie-onderzoek naar vuurwapenhandel.

Bij de instappen werden onder andere automatische vuurwapens, revolvers, geweren, diverse onderdelen van vuurwapens, stroomstootwapens en munitie aangetroffen. Ook vond de politie de 3D-printers waarmee de vuurwapenonderdelen werden geprint.

"Of het nu gaat om de productie, opslag of handel in vuurwapens, al deze activiteiten brengen enorme risico’s met zich mee. Niet alleen voor de criminelen die zich er mee bezig houden, maar ook voor de omgeving. Deze criminele activiteiten trekken crimineel volk aan en verhoogt de kans op het gebruik van geweld in de omgeving.", schrijft de politie.

De vijf verdachten zijn tussen de 31 en 59 jaar oud. Twee van hen komen uit Den Haag, nog twee verdachten wonen in Yerseke en de een verdachte komt uit Papendrecht. Er waren aanvankelijk zes verdachten aangehouden, maar een van de personen wordt door de politie niet langer als verdachte beschouwd.

Vier verdachten zijn vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Den Haag. Drie van hen blijven de komende twee weken vastzitten. De vierde verdachte mag het proces thuis afwachten. De vijfde verdachte, die vrijdag niet is voorgeleid, is in vrijheid gesteld, maar blijft voorlopig verdacht.