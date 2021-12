Het is daadwerkelijk mogelijk om voor te dringen bij het halen van een boosterprik bij de GGD. Het ANP nam de proef op som en heeft zondag gezien hoe iemand moeiteloos een extra prik kreeg, terwijl diegene op basis van zijn geboortejaar nog niet aan de beurt was. De GGD benadrukt niet 'van de politie' te zijn.

De persoon die zondag de boosterprik haalde, is geboren in 1967. Hij had op de afsprakensite van de overheid 1937 ingevuld om de prik nu al te kunnen krijgen. In de regio Den Haag ontving de man zondag de aanvullende prik die de bescherming tegen het coronavirus op peil moet houden. Hij heeft dit gedaan om in de praktijk te laten zien dat dit mogelijk is. Daarnaast wilde hij de booster om persoonlijke redenen graag zo snel mogelijk krijgen.

De andere persoon, van wie het ANP de gegevens heeft gecontroleerd, sjoemelde vier jaar. Hij komt uit Noord-Holland en is geboren in 1939. Toen de man kort na het begin van de boostercampagne nog geen afspraak kon maken, vulde hij 1935 in op de registratiewebsite. Daarmee lukte het wel. Ook hij kreeg zonder problemen zijn extra prik.

GGD is 'niet van de politie'

Dat het mogelijk is om een prikafspraak in te plannen met een foutief geboortejaar, toonde het ANP eerder deze week al aan. GGD GHOR Nederland, de brancheorganisatie van de gezondheidsdiensten, stelde in een reactie daarop echter dat zij afspraken annuleren van mensen die nog niet aan de beurt zijn. Mensen die het proberen, zouden worden afgebeld.

De betrokkenen waarmee het ANP sprak, hoorden echter niks van de GGD. Ook een derde bron, die aan het begin van de afgelopen week een afspraak maakte met een vals geboortejaar, heeft nog geen telefoontje gekregen. Deze persoon gaat dinsdag proberen de prik daadwerkelijk te halen.

GGD GHOR wees er in de eerdere reactie op dat ook op locatie wordt gecontroleerd. "Op basis van een legitimatiebewijs gebeurt dit voor de leeftijdsdoelgroepen." In de gevallen die bij het ANP bekend zijn, werd echter ook op locatie niet gecontroleerd of ze wel aan de beurt waren. De gezondheidsdienst gaf overigens al toe dat het systeem kwetsbaar is. "We zijn niet van de politie", voegde een woordvoerder eraan toe.

Wie korter dan een half jaar geleden een tweede prik heeft gekregen, kan overigens niet op deze manier voordringen. Het systeem verwijst in dat geval door naar het landelijke telefoonnummer voor een afspraak.

Voordringen gaat ten koste van anderen

"Als je voordringt, en fraudeert bij het invullen van de gegevens, dan neem je een plek van iemand in die deze vaccinatie misschien nog harder nodig heeft dan jij", benadrukte GGD GHOR verder. "Er is voor iedereen een vaccin beschikbaar, maar wacht op je beurt en je uitnodiging."

De digitale coronasystemen van de overheid kennen sinds begin dit jaar diverse problemen. Zo waren er half november vertragingen in het doorgeven van de besmettingscijfers door een telecomstoring bij een leverancier. Een ddos-aanval gericht op de website coronatest.nl zorgde er in juli voor dat mensen tijdelijk moeilijk een afspraak konden maken voor een test of vaccinatie. Ook kent het Nederlandse systeem van registratie van besmettingen fouten.