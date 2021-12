Na het vertrek van Twitter-oprichter Jack Dorsey is deze week het vertrek van nog twee leidinggevenden bij Twitter aangekondigd via beursautoriteit SEC.

Dantley Davis, het hoofd van de ontwerp- en researchafdeling, en Michael Montano, hoofd technische ontwikkeling, zullen met ingang van 31 december uit hun functie treden bij Twitter.

Het is een van de eerste acties van de nieuwe directeur van het sociale mediabedrijf, Parag Agrawal. Hij nam maandag het stokje over nadat Dorsey zijn onmiddellijke vertrek had aangekondigd.

Volgens de Seattle Times schrijft de nieuwe directeur in een e-mail aan de werknemers dat de veranderingen in het leiderschap bedoeld zijn om het tempo van Twitter te versnellen. Agrawal staat onder druk doordat investeerders van het bedrijf verlangen dat het snel met nieuwe producten komt om de omzet te verhogen.

Agrawal wil overstappen op een model waarbij het bestuur bestaat uit een aantal 'algemene managers' die verantwoordelijk zijn voor de onderdelen Consumenten, Omzet en Techniek. Deze worden geleid door respectievelijk Kayvon Beykpour, Bruce Falck en Nick Caldwell. Ook is Lindsey Iannucci tot het managementsteam toegetreden als stafchef en operationeel vicepresident.