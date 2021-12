Apple heeft elf medewerkers van Amerikaanse ambassades gewaarschuwd dat hun iPhones de afgelopen maanden zijn gehackt door Pegasus-spionagesoftware van de NSO Group. Dat bevestigen bronnen tegenover persbureau Reuters.

Het Israëlische bedrijf NSO Group levert spionagesoftware aan landen en overheden waarmee mensen via hun telefoon kunnen worden afgeluisterd.

In de afgelopen maanden zouden meerdere Amerikaanse ambassademedewerkers in Uganda of medewerkers die zich bezighouden met onderwerpen die over Uganda gaan, zijn afgeluisterd, meldden twee van de bronnen.

De onthulling komt een maand nadat de Amerikaanse overheid de NSO Group op de zwarte lijst heeft geplaatst. Hiertoe werd besloten omdat de werkzaamheden van het Israëlische bedrijf in strijd zijn met de belangen van de VS en de nationale veiligheid in gevaar kunnen brengen.



Apple heeft daarom besloten mensen te waarschuwen die mogelijk zijn gehackt met de Pegasus-software. Ook heeft Apple de NSO Group aangeklaagd in een poging om te voorkomen dat het bedrijf in de toekomst apparaten, software en diensten van Apple misbruikt.